Spettacoli

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Al Bano, Sophia Loren e Daniel Iseli (foto dai social)
Al Bano, Sophia Loren e Daniel Iseli (foto dai social)
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Al Bano a casa di Sophia Loren a Ginevra, la rabbia per le foto sui social: «Un tradimento»

Il leone di Cellino San Marco vanta un rapporto speciale con l’attrice che a settembre scorso ha compiuto 90 anni: «Tra noi una grande amicizia»
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#AccaddeOggi: 23 luglio 2011, la morte di Amy Winehouse

Si aggiunge alla lunga schiera di artisti colpiti dalla "maledizione dei 27"

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Tanti auguri a Sophia Loren, che spegne oggi 89 candeline. Una gallery per rendere omaggio all'attrice, al secolo Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, nata a Roma il 20 settembre 1934, ancora oggi icona di bellezza e artista simbolo del nostro Paese in tutto il mondo. (Redazione Online/l.f.)
Tanti auguri a Sophia Loren, che spegne oggi 89 candeline. Una gallery per rendere omaggio all'attrice, al secolo Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, nata a Roma il 20 settembre 1934, ancora oggi icona di bellezza e artista simbolo del nostro Paese in tutto il mondo. (Redazione Online/l.f.)
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#AccaddeOggi: 20 settembre, auguri a Sophia Loren

L'attrice compie oggi 89 anni

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#AccaddeOggi: 26 luglio, auguri a Mick Jagger

La leggenda del rock compie 80 anni 

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In this image released by Starz Digital, Robin Williams appears in a scene from the film, "Boulevard." In the film, Williams plays a closeted gay man who comes out in his 60s and then leaves his lifelong love, his wife of 40 years, played by Kathy Baker. (Starz Digital via AP)
In this image released by Starz Digital, Robin Williams appears in a scene from the film, "Boulevard." In the film, Williams plays a closeted gay man who comes out in his 60s and then leaves his lifelong love, his wife of 40 years, played by Kathy Baker. (Starz Digital via AP)
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#AccaddeOggi: 21 luglio 1951, nasce Robin Williams

Uno degli attori di Hollywood più amati, morto suicida nel 2014

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Eleonora Pedron madrina della 40ma edizione del Motor Show di Bologna, 3 dicembre 2016. ANSA/GIORGIO BENVENUTI
Eleonora Pedron madrina della 40ma edizione del Motor Show di Bologna, 3 dicembre 2016. ANSA/GIORGIO BENVENUTI
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#AccaddeOggi: 13 luglio, auguri a Eleonora Pedron

L'ex Miss Italia e modella compie 41 anni

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#AccaddeOggi: 3 luglio 2017, muore Paolo Villaggio

Ci lasciava sei anni fa uno dei personaggi che ha costruito una delle maschere più riuscite della storia del cinema italiano

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#AccaddeOggi: 2 luglio 2004, muore Marlon Brando

Uno dei migliori attori di sempre ci lasciava all'età di 80 anni

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Raffaella Carra' e il pupazzo animato Topo Gigio, nello show televisivo Canzonissima, in onda su Rai1, dietro di loro uno degli animatori del pupazzo, Roma, 28 novembre 1974. ANSA
Raffaella Carra' e il pupazzo animato Topo Gigio, nello show televisivo Canzonissima, in onda su Rai1, dietro di loro uno degli animatori del pupazzo, Roma, 28 novembre 1974. ANSA
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#AccaddeOggi: 18 giugno 1943, nasce Raffaella Carrà

Una delle artiste più amate di sempre e non solo in Italia

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#AccaddeOggi: 14 giugno, auguri a Paolo Bonolis

La storia del cognome cambiato quando la famiglia arrivò in Sardegna

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Gregory Peck a Roma - 1959, una delle immagini di ''Luce-L'immaginario italiano'', la mostra che fino al 21 settembre al Complesso del Vittoriano di Roma festeggia i primi 90 anni della Fondazione dell'Istituto Luce, Roma, 3 luglio 2014. ANSA/UFFICIO STAMPA ISTITUTO LUCE ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++
Gregory Peck a Roma - 1959, una delle immagini di ''Luce-L'immaginario italiano'', la mostra che fino al 21 settembre al Complesso del Vittoriano di Roma festeggia i primi 90 anni della Fondazione dell'Istituto Luce, Roma, 3 luglio 2014. ANSA/UFFICIO STAMPA ISTITUTO LUCE ++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++
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#AccaddeOggi, 12 giugno 2003: vent'anni fa l'addio a Gregory Peck

Il divo di "Vacanze romane", premio Oscar per "Il buio oltre la siepe", è morto a Los Angeles

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Pippo Baudo durante lo show di Raiuno Buon compleanno... Pippo, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019. ANSA/FABIO FRUSTACI
Pippo Baudo durante lo show di Raiuno Buon compleanno... Pippo, dedicato ai 60 anni di carriera del conduttore che proprio oggi festeggia 83 anni, Roma, 07 giugno 2019. ANSA/FABIO FRUSTACI
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#AccaddeOggi, 7 giugno: "Super" Pippo Baudo compie 87 anni

Tra i grandi presentatori Rai, è nato a Militello di Catania nel 1936

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#AccaddeOggi: 4 giugno, buon compleanno Angelina Jolie

La splendida attrice compie 48 anni

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epa04600086 Australian singer Kylie Minogue performs during the closing ceremony of the Qatar 2015 24th Men's Handball World Championship at the Lusail Multipurpose Hall outside Doha, Qatar, 01 February 2015. Qatar 2015 via epa/Diego Azubel Editorial Use Only/No Commercial Sales
epa04600086 Australian singer Kylie Minogue performs during the closing ceremony of the Qatar 2015 24th Men's Handball World Championship at the Lusail Multipurpose Hall outside Doha, Qatar, 01 February 2015. Qatar 2015 via epa/Diego Azubel Editorial Use Only/No Commercial Sales
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#AccaddeOggi: 28 maggio, tanti auguri a Kylie Minogue

La cantante australiana compie 55 anni 

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Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

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Gianluigi Deidda
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