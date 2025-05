«La diffusione delle foto con Sophia Loren? Disapprovo la pubblicazione e mi dissocio. È stato un tradimento nei confronti suoi e anche miei».

Al Bano, appena arrivato a Madrid per un concerto con l’ex moglie Romina Power, furibondo per la diffusione delle foto che lo ritraggono con Sophia Loren, durante un incontro avvenuto a casa dell'attrice, a Ginevra: «Erano foto che abbiamo fatto per noi, per la famiglia e non certo per la pubblicazione. Con Sophia c'è una grande amicizia da tempo. Ci vediamo spesso, 2-3 volte l'anno. Non abbiamo mai fatto una foto per diffonderla. Per me è un tradimento, mi sento disgustato», sottolinea.

A diffondere le immagini, che in breve sono diventate virali, è stato il collezionista di auto svizzero Daniel Iseli, presente all'incontro tra i due artisti. Il leone di Cellino San Marco è immortalato con Iseli, amico del cantante, e in mezzo, con turbante, pantaloni neri e camicia, Sophia Loren, quasi 91 anni ma l’allure di un’icona senza tempo.

Al Bano e Loren si sono conosciuti nel 1970: tra i due un rapporto subito speciale soprattutto dai tempi della scomparsa a New Orleans di Ylenia, la primogenita di Al Bano e Romina, la cui morte presunta è stata dichiarata il primo dicembre del 2014.

Sono oltre cinquant’anni che Loren vive in Svizzera: qui sono nati e cresciuti i suoi figli, Carlo ed Edoardo, e per lei è ormai casa.

