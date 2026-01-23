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Politica

Giorgia Meloni e Friedrich Merz (Ansa-Lami)
Giorgia Meloni e Friedrich Merz (Ansa-Lami)
roma

Vertice Meloni-Merz, accordo tra Italia e Germania: «Ue sia protagonista del suo destino»

Difesa comune, accordi economici, competitività, sostegno all’Ucraina e al piano di Trump per Gaza: i due leader hanno firmato un’intesa a Villa Pamphili
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Fausto Piga, consigliere regionale FdI
Fausto Piga, consigliere regionale FdI
I conti

Bilancio regionale in ritardo, Piga (FdI): «Dolo e pressappochismo imbarazzanti»

La maggioranza continua a rinviare l’approvazione della manovra: rischio esercizio provvisorio fino ad aprile. L’accusa: «A pagarne il prezzo saranno famiglie, imprese e Comuni»
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Luigi Canu
Luigi Canu
partiti

A Sassari il congresso cittadino di FdI: Luca Babudieri eletto coordinatore

Con 350 iscritti (nel 2019 erano appena 10) è il circolo più numeroso di tutta l’Isola
EMANUELE FLORIS
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Buon compleanno a Umberto Bossi. Il fondatore della Lega Nord ed ex ministro di vari governi Berlusconi - nato a Cassano Magnago (Varese) il 19 settembre 1941 - compie oggi 82 anni. In Parlamento dal 1987, è stato eletto anche alle ultime elezioni ed è attualmente deputato alla Camera tra le fila della Lega, che oggi ha perso il "Nord" ed è guidata da Matteo Salvini. (Unioneonline/l.f.)
Buon compleanno a Umberto Bossi. Il fondatore della Lega Nord ed ex ministro di vari governi Berlusconi - nato a Cassano Magnago (Varese) il 19 settembre 1941 - compie oggi 82 anni. In Parlamento dal 1987, è stato eletto anche alle ultime elezioni ed è attualmente deputato alla Camera tra le fila della Lega, che oggi ha perso il "Nord" ed è guidata da Matteo Salvini. (Unioneonline/l.f.)
Politica

#AccaddeOggi: 19 settembre, auguri a Umberto Bossi

Il fondatore della Lega Nord compie oggi 82 anni

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Il presidente emerito Giorgio Napolitano durante la cerimonia di consegna delle borse di studio in ricordo di Loris D'Ambrosio alla Luiss, Roma, 1Â° dicembre 2016. ANSA/ GIUSEPPE LAMI
Il presidente emerito Giorgio Napolitano durante la cerimonia di consegna delle borse di studio in ricordo di Loris D'Ambrosio alla Luiss, Roma, 1Â° dicembre 2016. ANSA/ GIUSEPPE LAMI
Politica

#AccaddeOggi: 29 giugno, i 98 anni di Giorgio Napolitano

Tanti auguri al Presidente emerito della Repubblica, primo della storia italiana ad essere eletto per un secondo mandato

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Esattamente 44 anni fa Nilde Iotti, partigiana ed esponente del Partito Comunista Italiano, diventava la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente della Camera dei Deputati. L'elezione avvenne il 20 giugno 1979. Nata a Reggio Emilia nel 1920 e morta a Poli nel 1999, restò alla guida dell'assemblea di Montecitorio per oltre 12 anni, fino al 22 aprile 1992. Dopo di lei solo altre due donne hanno ricoperto la terza dello Stato: Irene Pivetti e Laura Boldrini. (Unioneonline/l.f.)
Esattamente 44 anni fa Nilde Iotti, partigiana ed esponente del Partito Comunista Italiano, diventava la prima donna a ricoprire l'incarico di presidente della Camera dei Deputati. L'elezione avvenne il 20 giugno 1979. Nata a Reggio Emilia nel 1920 e morta a Poli nel 1999, restò alla guida dell'assemblea di Montecitorio per oltre 12 anni, fino al 22 aprile 1992. Dopo di lei solo altre due donne hanno ricoperto la terza dello Stato: Irene Pivetti e Laura Boldrini. (Unioneonline/l.f.)
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#AccaddeOggi: 20 giugno 1979, Nilde Iotti diventa presidente della Camera

L'esponente del PCI fu la prima donna a guidare Montecitorio

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This handout photo provided by the Quirinal Press Office shows Italian President Sergio Mattarella delivering his year-end speech, the last of his seven-year term, in Rome, Italy, 31 December 2021. ANSA/ QUIRINAL PRESS OFFICE/ PAOLO GIANDOTTI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++
This handout photo provided by the Quirinal Press Office shows Italian President Sergio Mattarella delivering his year-end speech, the last of his seven-year term, in Rome, Italy, 31 December 2021. ANSA/ QUIRINAL PRESS OFFICE/ PAOLO GIANDOTTI +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++
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#AccaddeOggi: 29 gennaio 2022, Mattarella rieletto al Quirinale

I partiti, dopo lunghe trattative e dopo aver bruciato diversi nomi, optano per il bis di Sergio Mattarella

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epa09640429 European Parliament President David Sassoli delivers a speech on the 30th Anniversary of the dissolution of the Soviet Union and its importance for the future of Russia and Europe, at the European Parliament, in Strasbourg, France, 13 December 2021. The EU Parliament plenary session runs from from 13 to 16 December 2021. EPA/JULIEN WARNAND
epa09640429 European Parliament President David Sassoli delivers a speech on the 30th Anniversary of the dissolution of the Soviet Union and its importance for the future of Russia and Europe, at the European Parliament, in Strasbourg, France, 13 December 2021. The EU Parliament plenary session runs from from 13 to 16 December 2021. EPA/JULIEN WARNAND
Politica

#AccaddeOggi: 11 gennaio 2022, muore David Sassoli

Addio al giornalista, conduttore e politico

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Esattamente 30 anni fa - il 15 dicembre 1992 - Bettino Craxi riceveva un avviso di garanzia dalla Procura di Milano, con l'accusa di corruzione e ricettazione. La notizia rimbalzò rapidamente su tutti i giornali e telegiornali, sconvolgendo il mondo politico e istituzionale italiano. L'iscrizione del segretario del Psi nel registro degli indagati rappresentò infatti uno dei momenti più gravi, significativi ed emblematici dell'inchiesta "Mani Pulite" iniziata nel febbraio 1992. Un terremoto che mise fine alla Prima Repubblica, decretando la fine del vecchio sistema partitico e, in molti casi, del partito stesso. (Unioneonline/l.f.)
Esattamente 30 anni fa - il 15 dicembre 1992 - Bettino Craxi riceveva un avviso di garanzia dalla Procura di Milano, con l'accusa di corruzione e ricettazione. La notizia rimbalzò rapidamente su tutti i giornali e telegiornali, sconvolgendo il mondo politico e istituzionale italiano. L'iscrizione del segretario del Psi nel registro degli indagati rappresentò infatti uno dei momenti più gravi, significativi ed emblematici dell'inchiesta "Mani Pulite" iniziata nel febbraio 1992. Un terremoto che mise fine alla Prima Repubblica, decretando la fine del vecchio sistema partitico e, in molti casi, del partito stesso. (Unioneonline/l.f.)
Politica

#AccaddeOggi: 15 dicembre 1992, Craxi indagato per corruzione

Esattamente 30 anni fa il leader del Psi veniva travolto dall'inchiesta "Mani Pulite"

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Silvio Berlusconi, circondato dalla folla in piazza San Babila a Milano il 18 novembre 2007, pronuncia il discorso del predellino, con cui annuncia che e' ora di dar vita a un partito unico, mandando Fini su tutte le furie. ANSA/GIUSEPPE ARESU
Silvio Berlusconi, circondato dalla folla in piazza San Babila a Milano il 18 novembre 2007, pronuncia il discorso del predellino, con cui annuncia che e' ora di dar vita a un partito unico, mandando Fini su tutte le furie. ANSA/GIUSEPPE ARESU
Politica

#AccaddeOggi: 18 novembre 2007, Berlusconi fonda il Popolo della Libertà

Quindici anni fa il celebre annuncio di Berlusconi dal predellino dell'auto blu

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Politica

#AccaddeOggi: 6 maggio 1962, Antonio Segni Presidente della Repubblica

L'elezione del primo Capo dello Stato sardo

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