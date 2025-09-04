E se l’energia che ci serve arrivasse dal tetto di casa? C’è uno studio dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), risalente al 2023, ma che dopo appena un anno e mezzo non ha necessità di revamping, secondo cui parrebbe molto più che un’ipotesi.

Il punto di partenza è il rapporto sul consumo di suolo in Italia: nel 2023, nel complesso, ne erano stati utilizzati altri 72,5 chilometri quadrati. Tra i tipi di consumo di suolo, il rapporto indaga anche quelli dovuti alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, che nel 2023 occupavano 17,9 chilometri quadrati, che equivalgono a circa 9.950 Mw di potenza. La regione con più suolo consumato è la Puglia, ma la Sardegna non sta a guardare.

Sommando il fotovoltaico a terra e quello a bassa densità, nel 2023 le regioni con la crescita maggiore degli impianti sono il Lazio con 1,54 chilometri quadrati, la Sicilia con 0,96, il Piemonte con 0,93, il Veneto con 0,77 e la Sardegna con 0,72 chilometri quadrati. Il rapporto Ispra contiene poi previsioni sul consumo di suolo da fotovoltaico nei prossimi anni: nell’ipotesi che venga mantenuta l’attuale ripartizione tra impianti sui tetti e impianti a terra, per raggiungere gli obiettivi al 2030 serviranno 400 chilometri quadrati di suolo da destinare a 22 Gw di nuova potenza fotovoltaica, mentre nell’ipotesi che gli impianti vengano installati unicamente a terra, serviranno invece 1.300 chilometri quadrati di suolo per 74 Gw di rinnovabili.

