È stato convocato per venerdì 24 marzo a Roma un tavolo sulla vertenza della Portovesme Srl. All’appuntamento – che si svolgerà in presenza ma sarà possibile collegarsi anche da remoto – il ministero delle Imprese e del made in Italy attende i sindacati, la Regione Sardegna, l’azienda e Confindustria. La riunione sarà presieduta dalla sottosegretaria del Mimit, Fausta Bergamotto.

E proprio oggi è stata annunciata una nuova mobilitazione degli operai della fabbrica dove sono a rischio 1.450 posti di lavoro a causa degli alti costi energetici. I sindacati decideranno quali iniziative mettere in campo ma, spiegano, «appare scontato che saremo a Roma, dove chiederemo risposte di persona. Il tempo scorre e risposte ancora non ne arrivano, mentre la cassa integrazione, così come lo stop agli impianti sono partiti - osservano - È giunto il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità e onori gli impegni assunti».

