Nel mercato del lavoro, in Sardegna, c’è un buco di 74mila assunzioni. Il 46,3% di quelle programmate. Pesa anche il ricambio generazionale, osserva Confindustria, che parla di «problema strutturale. Oltre il 70% delle imprese segnala difficoltà». Le organizzazioni sindacali chiedono «paghe più alte, maggiore formazione e contratti equi». Gli industriali rilanciano: c’è piena collaborazione con scuola e università per “sintonizzare” i percorsi di studio e i fabbisogni delle imprese.

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