Il Consiglio dei ministri approva il nuovo testo del Decreto Bollette, col meccanismo per abbassare le tariffe elettriche faticosamente concordato con l'Unione europea.

«A partire da gennaio, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora», ha dichiarato il ministro della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al termine del Cdm.

La premier Giorgia Meloni ha spiegato che il decreto legge interviene sul «meccanismo che fa salire il prezzo dell'elettricità a causa del costo del gas», con «tre scelte precise: un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità a 58,9 euro al megawattora; far arrivare alle bollette i vantaggi dell'energia prodotta a costi più bassi, evitando che i produttori trattengano capacità produttiva per far salire i prezzi; proteggere il risparmio destinato ai consumatori, impedendo alle imprese elettriche di ribaltare i maggiori costi sulle bollette dei clienti».

«Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese - ha detto la premier -. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l'interesse dei cittadini». E ha aggiunto che dal Decreto «ci aspettiamo benefici importanti», ma «i suoi effetti richiederanno tempo».

Il decreto legge introduce da gennaio un price cap di 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas per la produzione elettrica (la quotazione oggi è 82,2 euro), per un massimo di 18 mesi. Questa riduzione fa calare anche il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, il cosiddetto Pun, che in Italia è strettamente legato a quello del gas (oggi è 313 euro al megawattora, un anno fa era 107).

La riduzione del Pun riduce anche la tariffa finale sulle bollette di imprese e famiglie. Le imprese che producono corrente, che dovranno comprare il gas a prezzi di mercato, ma poi dovranno vendere corrente a prezzo ridotto, si vedranno restituire solo una parte della differenza fra il price cap e il prezzo di mercato del gas, attraverso un onere aggiuntivo sulla bolletta dei consumatori. Questi alla fine risparmieranno comunque, perché il rimborso ai produttori sarà inferiore al calo della tariffa elettrica. In più, solo gli utenti con tariffe variabili dovranno pagare l'onere, mentre per quelli a tariffa fissa non cambierà nulla.

Confcommercio, che plaude alla misura, sostiene che potrà ridurre le bollette elettriche delle imprese fino al 10%. Ma il think tank sul clima Ecco è meno ottimista, e calcola che il risparmio per un utente medio alla fine sarà di appena 1,4 euro al mese, 17 euro all'anno.

(Unioneonline)

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