Perde quota la privatizzazione dell’aeroporto di Cagliari. Nel 2023 sembrava poco più che una formalità, di sicuro una strada in discesa. Invece la mano dura della Corte dei Conti sta spingendo verso lo stallo la consegna dello scalo al fondo di investimento F2i Ligantia, già azionista di riferimento a Olbia e Alghero.

C’è più di un indizio che porta nella direzione del rallentamento. A ottobre, alla Camera di commercio di Cagliari e Oristano (Cciaa), socio di maggioranza con il 94,45%, è stato convocato per due volte il Consiglio, organo di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione. Tuttavia né nella prima né nella seconda seduta si è deliberato di riavviare l’iter, il tema non era neppure all’ordine del giorno. Ma se l’ente vuole ripetere il percorso del 2023, deve far ripartire da zero la procedura autorizzativa, visto che è scaduto il Term sheet di aprile. Ovvero, l’accordo preliminare sottoscritto dalla Cciaa insieme a F2i e alla Giunta Todde, con l’impegno di concludere l’affare entro settembre. Nella holding a tre, il fondo la farebbe da padrone con il 50,25%; la Camera avrebbe il 40,5, la Regione si fermerebbe al 9,25.

È proprio la mancata chiusura della privatizzazione entro settembre che ha reso inefficace l’intesa, almeno per ora, con la Regione che sarebbe diventata l’unico futuro azionista a mettere soldi veri.

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