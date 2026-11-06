Contratti, scambi e rapporti strategici. Le otto imprese sarde rientrano da Barcellona con un bottino chiave fatto di business e relazioni costruite in un panorama composto da 1.100 espositori, rappresentanti di oltre mille città, più di 600 relatori e oltre 27.000 partecipanti da 138 Paesi.

Per il secondo anno consecutivo, Sardegna Ricerche ha portato l’ecosistema dell’innovazione sardo nel cuore del confronto mondiale sulle città intelligenti, con le startup che hanno rappresentato l’Isola in uno stand dedicato all’interno dell’area dell’Italia, coordinata dall’ICE, allo Smart City Expo World Congress, concluso il 5 novembre alla “Fira de Barcelona” dopo tre giorni di incontri tra aziende, amministrazioni e gestori di servizi urbani.

Agli appuntamenti d’affari preparati prima della partenza si sono aggiunti incontri fissati direttamente in fiera. La delegazione sarda si è confrontata anche con quella svedese e catalana e con rappresentanti di altri Paesi. Le imprese hanno potuto discutere le esigenze di chi gestisce i servizi urbani e individuare interlocutori con cui valutare possibili sperimentazioni sul campo. I colloqui con operatori e aziende estere hanno aperto anche prospettive di sviluppo congiunto e nuovi contatti commerciali.

La missione sarda si è inserita nella più ampia partecipazione italiana di sempre allo Smart City Expo, dedicata al tema “Urban Solutions, Real Impact”. Alla collettiva organizzata da Agenzia ICE si sono affiancate, tra le altre, le delegazioni di Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, di Roma Capitale e del Comune di Firenze. In questo contesto le aziende dell’Isola hanno avuto la possibilità di confrontarsi anche con altri territori italiani sulle esigenze delle amministrazioni e sulle opportunità di collaborazione tra imprese.

Il lavoro era iniziato il 21 e 22 settembre a Sa Manifattura, a Cagliari. Il nodo locale di Enterprise Europe Network (EEN) di Sardegna Ricerche ha curato due giornate di formazione per aiutare le imprese a individuare gli interlocutori e a preparare gli incontri d’affari. A Barcellona lo staff EEN dell’ente ha affiancato le aziende per tutta la manifestazione. A supporto della partecipazione delle imprese, l’Agenzia ha messo in campo anche un voucher a parziale copertura delle spese di viaggio per le aziende.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata