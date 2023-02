«Preoccupazione e incertezza sulla vertenza Portovesme srl, la battaglia dei lavoratori è la battaglia di ogni cittadino di questo territorio».

Gianluigi Rubiu, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia del Sulcis Iglesiente, interviene sull'emergenza industriale che tiene con il fiato sospeso 1200 lavoratori.

«Tutte le azioni che fino ad ora hanno aumentato il clima di incertezza - si legge nella nota - fanno emergere il lecito dubbio che il ricatto occupazionale venga esercitato per ottenere un risultato volto al miglioramento della situazione attuale dei costi energetici».

Dopo l'incontro del 23 gennaio in Regione, convocato dal Presidente Solinas, sono iniziate le interlocuzioni tra la Portovesme srl e i players dell'energia per verificare la possibilità di un accordo commerciale per tariffe sostenibili. Nei giorni scorsi Fiom Cgil, Fsm Cisl e Uilm hanno denunciato il mancato rispetto degli accordi per i lavoratori degli appalti.

«Vista la poca chiarezza e l'incertezza che caratterizza l'esplicazione delle azioni aziendali - si legge nella nota - il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, di concerto con tutti i coordinatori cittadini del Sulcis Iglesiente, intende attivarsi perché vengano poste in essere tutte le iniziative utili a salvaguardare la totalità della forza lavoro attualmente occupata».

© Riproduzione riservata