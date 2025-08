Il successo dei prodotti locali premiati con riconoscimenti di eccellenza sottolinea la qualità e l'unicità del patrimonio gastronomico della Trexenta. I formaggi della storica azienda Garau di Mandas e i vini della cantina Nuovi Poderi di Sisini hanno in comune il fatto di nascere dall’intuizione di produttori locali geniali e caparbi che hanno puntato sulla qualità per conquistare il mercato d’eccellenza. Eccellenze premiate di recente da una serie di riconoscimenti prestigiosi a livello internazionale.

Nei giorni scorsi il Caseificio Garau di Mandas ha conquistato ben 8 stelle all’edizione 2025 del prestigioso evento internazionale. Un risultato eccezionale per la storica azienda della Trexenta. Organizzato dalla Guild of Fine Food, l’edizione di quest’anno ha registrato un record assoluto di partecipazioni: 14.340 prodotti da 110 paesi del Mondo, giudicati da oltre 500 esperti.

«Abbiamo sempre partecipato ai concorsi mondiali specifici per i formaggi ma ancora non c’eravamo confrontati con il food e beverage - dicono Marina e Mimmo Garau -, i premi si traducono in stelle e, riceverne anche solo una, è sinonimo di eccellenza e onorificenza a livello internazionale: ne abbiamo portato a casa 8 e non possiamo che essere estremamente orgogliosi e sempre più motivati a produrre l’eccellenza casearia sarda».

I formaggi “Giunco” e “Colline di Mandas” hanno conquistato 2 stelle, una stella invece per “Granduca di Mandas”, “Su Nuraxi”, “Cardedu” e “Su Nuraxi Semistagionato”.

A Sisini invece, piccola frazione di Senorbì, quindici anni fa è nata l’azienda vitivinicola Nuovi Poderi, la prima cantina di Senorbì (esclusa ovviamente la cooperativa sociale Trexenta, che non è privata) che produce, trasforma e commercializza i suoi vini con la propria etichetta.

«Uno straordinario viaggio che ha mosso i primi passi con la trasformazione di un vecchio casolare in cantina e con l’impianto dei primi filari», dice Marco Giuntelli che manda avanti l’azienda insieme al figlio Luigi, la moglie Silvia e un gruppetto di fidati collaboratori (due contadini, un impiegato e quattro agenti di commercio).

L’azienda della Trexenta di recente ha conquistato tre medaglie al Concours Mondial de Bruxelles, piazzandosi così al primo posto tra i vini sardi premiati alla trentaduesima edizione della competizione tenuta quest’anno a Yinchuan, nel cuore della regione vinicola del Ningxia, in Cina.

Medaglie d’oro per il Nasco di Cagliari Doc “Taja 2023” e per il Vermentino di Sardegna Doc “Istrale Balck Label 2024, medaglia d’argento per il Barbera sardo Archeo 2022 (Isola dei Nuraghi Igt).

