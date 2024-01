Servizi innovativi di impresa per il turismo sostenibile tra cui ricettività extra-alberghiera e rurale rafforzando la filiera connessa al tema cibo nel territorio. L’ospitalità e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio vanno di pari passo nei Comuni del Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari dove nascono 10 nuove start startup grazie a due bandi del Gruppo azione locale Sole-Grano Terra (Gal Sgt) proposti per combattere lo spopolamento rafforzando l’imprenditorialità per permettere ai giovani di rimanere sul territorio.

Le imprese sono state presentate a Gesico durante l’incontro “Nuova imprenditorialità nelle aree rurali: le start-up nel territorio del Gal Sgt” patrocinato dall’amministrazione comunale di Gesico. “L’obiettivo è quello di lottare contro lo spopolamento e creare nuove opportunità per rafforzare l’imprenditorialità e permettere alle persone di restare a vivere nei territori rurali”, ha precisato il presidente del Gal Antonino Arba. “Troppo spesso i nostri giovani si ritrovano costretti a lasciare la loro terra: c’è una differenza importante tra il partire per volontà e il partire perché non sussistono le condizioni per restare”, dice Silvia Doneddu, direttrice del Gal, “e in linea con le richieste del nostro territorio e delle comunità abbiamo finanziato i bandi che hanno potuto far nascere le startup in territori che troppo spesso soffrono a causa dello spopolamento e della carenza di servizi”.

I finanziamenti totali hanno interessato dal 2021 ad oggi 39 imprese tra start up e attività esistenti, di cui appunto 10 sono nuove imprese per un totale pari a 489.507,49 euro assegnati, create grazie ai due bandi dedicati uno al rafforzamento del sistema dell’ospitalità e l’altro alla valorizzazione delle produzioni alimentari locali. Per quanto riguarda l’asse ospitalità sono stati finanziati, come interventi prioritari, attività e servizi innovativi di impresa per il turismo sostenibile tra cui: ricettività extra-alberghiera e rurale; sviluppo di software e servizi digitali, app, siti web e strumenti che possano permettere la diffusione delle informazioni sui servizi e sul territorio attraverso strumenti tecnologici diversificati anche in funzione della gestione logistica dei viaggiatori; allestimenti e attrezzature per la creazione di laboratori connessi ad attività di promozione del territorio che permettano la fruibilità alla popolazione locale e ai viaggiatori di conoscere e vivere esperienze connesse alla memoria bio-culturale del territorio e delle comunità; attrezzature per il turismo attivo; spazi, allestimenti ed attrezzature per la creazione di punti di informazione/accoglienza al viaggiatore. Le startup in questo campo sono 8: una nel Campidano di Cagliari, quattro nel Gerrei, due nel Sarrabus e una in Trexenta (una a Burcei, due a Escalaplano, una a Gesico, tre a San Vito e una a Villasalto). Le risorse assegnate ammontano a 389.507,49 euro.

Mentre l’asse “cibo” con cui il Gal ha promosso la creazione di nuove attività, rafforzando la filiera connessa al tema cibo nel territorio del Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari ha finanziato la creazione di nuove imprese dirette alla nascita di laboratori di trasformazione e attività locali di ristorazione esclusivamente diretti alla valorizzazione dei prodotti provenienti prevalentemente dal territorio. Sono due le startup nate entrambe in Trexenta, una a Siurgus Donigala, un laboratorio artigianale dolciario e l’altra a Guasila, è invece un laboratorio artigianale di panificazione. In totale sono stati assegnati 100mila euro.

Le 10 startup sono: RiconnetTiAmo - Eco Bike Tour Sardinia a Burcei di Marco Buonomo (turismo esperienziale), Antes - servizi di archeologia, turismo e marketing, società cooperativa (presidente Maily Serra) di Gesico, il museo “Casa Camboni” di Cristiano Porcu a San Vito. L‘affittacamere progetti di tessitura “Mcl“ di Licia Airi & C a Villaputzu. Accoglienza, affittacamere/casa vacanze di Mariangela Laconi a Escalaplano (SU), accoglienza, affittacamere/casa vacanze di Eleonora Maggi a San Nicolò Gerrei, turismo esperienziale a Villasalto di Massimo Carboni, servizi web a Escalaplano di Mariano Antioco Porcedda, laboratorio artigianale di pasticceria “Art and BAke” di Maura Artizzu a Siurgus Donigala e il laboratorio artigianale di panificazione "Agrilab" di Enrico Annis a Guasila.

