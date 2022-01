"Non è sufficiente la mozione bipartisan presentata nei giorni scorsi dal gruppo di parlamentari sardi in merito alla vertenza Air Italy. Non è questo ciò che serve e non è questo che i lavoratori, le loro famiglie e le organizzazioni sindacali si aspettano".

Lo ha affermato il segretario generale Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu, commentando l'iniziativa dei senatori isolani Cucca, Doria, De Vecchis, Floris, Lunesu, Evangelista, Fenu e Marilotti.

Il testo, aveva spiegato Cucca, prevedeva un impegno dell'esecutivo a "intervenire in favore dei lavoratori di Air Italy in liquidazione tramite la proroga della cig e a porre in essere ogni più utile iniziativa volta a facilitarne la ricollocazione nel mercato del lavoro". E ha aggiunto: "Su questa vertenza debbono intervenire i ministri competenti e il presidente del Consiglio Mario Draghi in prima persona oppure il licenziamento di 1.322 dipendenti sarà ineluttabile. Quello che occorre che venga fatto entro e non oltre questo mese di gennaio è una norma di legge ad hoc che garantisca una cassa integrazione a tutti i lavoratori Air Italy. Solo in questo modo si tuteleranno e si preserveranno tutte le professionalità", ha concluso il sindacalista.

