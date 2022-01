"Ho presentato con i colleghi sardi una mozione che impegni il governo a intervenire in favore dei lavoratori di Air Italy in liquidazione tramite la proroga della cassa integrazione e a porre in essere ogni più utile iniziativa volta a facilitarne la ricollocazione nel mercato del lavoro".

Lo ha reso noto Giuseppe Luigi Cucca, vicepresidente di Italia Viva in Senato.

La situazione dei 1.322 dipendenti della compagnia aerea è drammatica: nei primi giorni dell’anno sono arrivate le lettere di licenziamento, dopo la decisione della proprietà – nonostante i ripetuti appelli di sindacati e Regione Sardegna – di non fare richiesta della proroga della cig.

Intanto i lavoratori non si rassegnano e martedì sono scesi in corteo a Roma, attaccando il governo, reo di aver ignorato le loro istanze.

"La mozione, a firma Cucca, Doria, De Vecchis, Floris, Lunesu, Evangelista, Fenu e Marilotti va nella direzione di dare un supporto concreto ai lavoratori. Mi auguro che il Parlamento la appoggi: non possiamo abbandonare al loro destino questi professionisti e le loro famiglie. Adesso vediamo se chi ha le competenze porrà la necessaria attenzione a un problema così grave. In ogni caso ne parleremo in aula", ha concluso.

