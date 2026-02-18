Prosegue la rassegna letteraria “Libburus e Contus” con il suo terzo appuntamento, che vede protagonista lo scrittore Ivo Murgia, da oltre vent’anni impegnato nello studio e nella valorizzazione della lingua e della cultura sarda attraverso collaborazioni con enti pubblici, università, media e numerose realtà culturali.

Al centro dell’incontro sarà la presentazione del suo più recente libro di viaggio, Il ponte di Mostar, un’opera che accompagna il lettore alla scoperta dei Balcani attraversando cinque Paesi: Albania, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Bosnia, territori diversi ma legati da una storia comune, spesso complessa e segnata da conflitti, ma anche da esperienze di convivenza pacifica e dialogo tra religioni differenti.

Nel racconto dell’autore, i Balcani emergono come un autentico punto d’incontro tra Oriente e Occidente, tra Europa e Asia, tra Cristianesimo e Islam: un mosaico culturale ricco di tradizioni e identità, impreziosito da paesaggi naturali suggestivi e da una grande varietà di popoli e culture.

Il volume rappresenta inoltre un importante traguardo nel percorso editoriale di Murgia, celebrando la collaborazione decennale con il Cenacolo di Ares: dieci libri pubblicati in dieci anni, sette dei quali dedicati al tema del viaggio come esperienza culturale e umana.

La serata sarà curata da Barbara Cabras, Mauro Dadea e Luca Tolu, mentre l’accompagnamento musicale sarà affidato a Renato Floris, creando un dialogo tra letteratura e musica capace di arricchire ulteriormente l’incontro.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio alle ore 17:30 presso il Centro Culturale EXO’, in Piazza Maria Carta a Poggio dei Pini. Un’occasione aperta al pubblico per intraprendere, attraverso parole e racconti, un viaggio culturale nel cuore dei Balcani.

