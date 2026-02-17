La maschera di Orani e i suonatori di launeddas al Carnevale di VeneziaLa tradizione sarda in piazza San Marco con Su Bundu
Grande successo al Carnevale tradizionale di Venezia per la maschera di Su Bundu di Orani. Ieri, il gruppo si è esibito portando la tradizione in piazza San Marco, davanti a migliaia di spettatori. Con loro anche i suonatori di launeddas - Fabio Vargiolu ha parlato della storia dello strumento musicale più antico del Mediterraneo -, allievi di Luigi Lai.
Al sindaco di Orani, Marco Ziranu, è stato consegnato il gagliardetto ufficiale del Comune di Venezia. «Ancora una volta la Sardegna ottiene un grande successo - dice il presidente del comitato regionale Pro Loco Unpli Sardegna Raffaele Sestu -. L'accoglienza del pubblico ripaga i sacrifici». Il presidente della Pro Loco di Orani, Gianni Demontis, e quello del gruppo Su Bundu, Francesco Noli aggiungono: «È stata un'emozione incredibile rappresentare il nostro gruppo e la Sardegna».