Grande successo al Carnevale tradizionale di Venezia per la maschera di Su Bundu di Orani. Ieri, il gruppo si è esibito portando la tradizione in piazza San Marco, davanti a migliaia di spettatori. Con loro anche i suonatori di launeddas - Fabio Vargiolu ha parlato della storia dello strumento musicale più antico del Mediterraneo -, allievi di Luigi Lai.

Al sindaco di Orani, Marco Ziranu, è stato consegnato il gagliardetto ufficiale del Comune di Venezia. «Ancora una volta la Sardegna ottiene un grande successo - dice il presidente del comitato regionale Pro Loco Unpli Sardegna Raffaele Sestu -. L'accoglienza del pubblico ripaga i sacrifici». Il presidente della Pro Loco di Orani, Gianni Demontis, e quello del gruppo Su Bundu, Francesco Noli aggiungono: «È stata un'emozione incredibile rappresentare il nostro gruppo e la Sardegna».

