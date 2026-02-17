Amnesty International Italia e il fotografo Antonio De Matteo hanno realizzato una mostra fotografica dedicata alle donne che ogni giorno lavorano per difendere i diritti umani in Italia e nel mondo. “Stessa lotta, stessi diritti: dieci storie di attivismo” sarà inaugurata venerdì alle 17.30 nella Sala Duce di Palazzo Ducale, a Sassari.

All’inaugurazione sarà presente Antonio De Matteo, fotografo e attore, conosciuto in particolare per aver interpretato il ruolo di Lino, guardia carceraria, nella famosa serie televisiva “Mare fuori”.

Ogni pannello esposto sarà accompagnato da un QR-code attraverso il quale sarà possibile ascoltare la storia di ogni attivista grazie alla voce registrata ddalla ballerina e conduttrice radiofonica Rossella Brescia. La mostra sarà visitabile, con ingresso libero e gratuito, dal 23 al 27 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Presenzieranno all’inaugurazione anche Tina Marinari (coordinatrice delle campagne per Amnesty International Italia) e due delle dieci protagoniste della mostra: Natali Shaheen (calciatrice palestinese in forza della squadra Real SunService ASD che gioca nel campionato Femminile Eccellenza, scrittrice, Premio “Sport e diritti umani” 2023) e Porpora Marcasciano, attivista Movimento LGBTQ+, Premio “Human Rights Defender” 2016 promosso da Amnesty International.

L'esposizione è organizzata nel quadro di “Diritti al contrario. Rassegna culturale in parole e immagini” curata da Ponti non muri, Amnesty International Sassari, Gruppo Emergency Sassari, NoiDonne2005, MOS, Alisso, Convenzione per i diritti nel Mediterraneo, in collaborazione con Amnesty International Italia, con il contributo del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.

