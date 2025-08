Jazz e world music in alcuni dei luoghi più suggestivi del Nord Sardegna. Tutto pronto per l'edizione numero 25 di Musica sulle Bocche, il festival internazionale diretto da Enzo Favata che tra il 7 e 31 agosto proporrà 40 concerti distribuiti in 10 Comuni: Castelsardo, Sassari, Alghero, Porto Torres, Valledoria, Martis, Ploaghe, Bulzi, Tergu e Chiaramonti.

Si parte giovedì al tramonto (ore 19) sulla spiaggia dell’Argentiera, l'antico borgo minerario del Comune di Sassari, con il concerto Atelier, di Remo Anzovino, pianista e compositore dal forte spirito cinematografico. Venerdì il festival fa tappa ad Alghero, nell’auditorium all’aperto de Lo Quarter (pre 21.30) con Mediterranean Night, un viaggio musicale che vede protagonisti gli Indaco, pionieri della musica mediterranea, insieme al chitarrista rock Riky Portera, a Enzo Favata e al pianista e sound designer Alfonso Santimone. Un ensemble di nove musicisti in una narrazione sonora che attraversa culture e stili.

Dopo le due serate pausa per Ferragosto. Si riprenderà il 16 a Porto Torres con il concerto all'alba (inizio alle 6) nella spiaggia di Balai che avrà come protagonista il chitarrista sardo Marcello Zappareddu, talento emergente attivo negli USA.

