La sesta tappa della carovana del Festival delle Bellezze arriva domani alle 21 all’Imbarcadero alla foce del fiume Coghinas (Valledoria).

Protagonista della serata, dal titolo “L’approdo del canto”, sarà il Coro Eufonìa di Gavoi, diretto dal maestro Mauro Lisei. Una compagine tutta al femminile, che rinnova il patrimonio polivocale isolano attingendo dalla tradizione musicale sarda.

In apertura la Corale Studentesca "Città di Sassari", diretto da Vincenzo Cossu, ideatore del festival, eseguirà un repertorio di celebri temi della tradizione sarda. Seguirà l’intervento speciale di Miryam Costeri, fondatrice del gruppo strumentale folk Su Cunzertu Antigu, già ospite del Festival nel 2020 al nuraghe di Santu Antine: condividerà con il pubblico la passione per la musica della sua Sardegna, in particolare per l'organetto diatonico.

All’appuntamento di Valledoria, interverranno i rappresentanti dell'amministrazione civica e il maresciallo in congedo avvocato Enrico Cossu, per conto della sezione di Sassari "Calaresu" dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri. La serata sarà condotta da Manuela Muzzu.

