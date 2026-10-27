Un racconto sulla perdita e sulla forza dei legami, fondati su un amore che diventa un faro attraverso i momenti più duri: è per mercoledì 28 il nuovo appuntamento a Cagliari con Valentina Mastroianni, ospite del Tabacchi Club della Manifattura, in via Regina Margherita 33, per presentare il nuovo "Come la luce, così l'amore" alle 19, in dialogo con la direttrice artistica del Lei Festival Alice Capitanio. L'appuntamento è infatti parte delle anteprime di Extra Lei, e viene realizzato in collaborazione con la libreria Miele Amaro, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Pubblicato lo scorso 13 ottobre per la scuderia De Agostini, il volume è dunque una favola universale sul lutto e sul dolore, ma anche sull'amore: e protagonista è una gattina che, ancora cucciola, entra a far parte di una famigliola e trova il suo posto nel mondo tra le braccia di un bambino speciale, ricevendo proprio da quest'ultimo il nome Stella. La loro vita quotidiana scorre serena, finché la micia non si accorge che il suo padroncino è sempre più fragile, e che in casa è improvvisamente calata una tesa aria di preoccupazione.

Catapultata in una città di viatici nascosti, emblematici incontri e creature che faticano ad accettare la perdita, Stella va alla ricerca del bambino con cui ha condiviso il legame più forte, in un viaggio scandito nelle proverbiali "nove vite" feline, fino ad arrivare a scoprire un significato più ampio dell'amore da lei vissuto. Che non finisce mai davvero, ma cambia forma e continua a esistere intorno a noi, andando oltre ciò che è visibile.

Illustrato da Andrea Calisi, il libro rinnova l'impegno per l'attenzione e la cura dell'infanzia, una missione dalle radici autobiografiche per l'autrice: Mastroianni è infatti madre di tre figli di cui l'ultimo, Tommaso, ha perso la vista a diciotto mesi a causa di una neurofibromatosi. E proprio grazie al conseguente lavoro di divulgazione sulla malattia del piccolo, da lei svolto sui social e nelle istituzioni, la scrittrice e le sue opere sono arrivate al grande pubblico.

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