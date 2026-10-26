Un evento ispirato alle suggestioni della tradizione popolare sarda, con le Antiche Carceri come scenario e la promozione del territorio al centro del progetto. Il Comune di Castiadas punta su “Sa Reula”, l’iniziativa prevista per il 31 ottobre 2026, approvata dalla Giunta comunale (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) con una spesa complessiva di 11mila euro.

Il via libera è arrivato con la deliberazione del 16 ottobre (documento pubblicato sul portale amministraazionetrasparente.unionesarda.it), approvata all’unanimità dai quattro componenti presenti dell’esecutivo guidato dal sindaco Eugenio Murgioni. Il progetto è stato presentato da due operatori economici: Events di Alessia Ghisoni, con sede a Cagliari, e Michela Carta di P.S. Impianti Srl, con sede a Dolianova.

L’iniziativa si ispira alla figura di “Sa Reula”, suggestiva rappresentazione dell’immaginario popolare sardo legata al cammino notturno delle anime penitenti. Un tema che gli organizzatori intendono sviluppare attraverso un’esperienza capace di intrecciare tradizione, cultura e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico. La scelta delle Antiche Carceri non è casuale: il complesso rappresenta uno dei luoghi più significativi dell’identità storica di Castiadas e offre una cornice riconoscibile per un appuntamento che punta ad attirare l’attenzione anche di un pubblico più ampio.

Nella deliberazione, l’amministrazione comunale sottolinea le potenzialità dell’evento sul piano della comunicazione e del marketing territoriale. Il coinvolgimento previsto di ospiti di rilievo nazionale e internazionale viene indicato tra gli elementi che potrebbero contribuire ad accrescere la visibilità del paese e a rafforzarne l’attrattività turistica. L’obiettivo è promuovere le risorse locali e favorire possibili ricadute positive sul tessuto economico, attraverso un’iniziativa che valorizzi contemporaneamente il patrimonio culturale e l’immagine del territorio.

Tra gli aspetti evidenziati nel provvedimento figura una condizione specifica relativa al programma dell’evento. L’approvazione è infatti subordinata alla disponibilità dell’organizzatore a concordare con l’amministrazione le modalità di svolgimento del punto dedicato alle degustazioni, denominato “Il gusto del territorio”.

Il Comune intende favorire in particolare l’acquisto e la valorizzazione dei prodotti provenienti dal territorio di Castiadas, affinché l’iniziativa possa rappresentare non soltanto un’occasione di promozione turistica, ma anche una vetrina per le produzioni locali.

(Unioneonline/En.Ne.)

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