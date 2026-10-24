«Un omaggio come questo mi gratifica molto. Aggiungo che è sempre meglio ricevere questi omaggi dal vivo, piuttosto che postumi. Ne approfitto e intendo godermelo»; ha commentato ironicamente Luigi Manconi che ieri notte, nel Padiglione Tavolara di Sassari, ha ottenuto il Premio Speciale alla Carriera - sezione Cultura e Società - del Premio Letterario Internazionale Città di Sassari. A consegnarglielo, il Comitato scientifico del Premio e il Direttivo del progetto OttobreInPoesia, il Festival Internazionale Poetico della Sardegna che da inizio mese sta festeggiando il ventennale con una serie di eventi che attraversano l’isola.

«Abbiamo deciso di dare il Premio Letterario Internazionale Città di Sassari a Luigi Marconi, perché è un pilastro, un'icona, un simbolo per tante generazioni. Uno studioso autentico e inguaribile ricercatore di elementi per spiegare la società e quello che la circonda. E abbiamo deciso di consegnarlo a Sassari, sua città natale, che è anche la città dove il festival è nato e ha il cuore pulsante» ha commentato il fondatore del festival Leonardo Onida.

Durante la premiazione, Luigi Manconi ha dialogato con il sindaco Giuseppe Mascia, con la responsabile del Sistema Bibliotecario Comunale Maria Antonietta Ruiu e con lo scrittore Gesuino Nemus. Davanti a un pubblico numeroso e attento, è nata una conversazione che ha compreso vari argomenti, dall’attualità delle proteste di Milano allo stupore, mai esaurito, di scoprire nuove canzoni. Impossibile non parlare anche della disabilità di Manconi, che da circa dieci anni ha perso la vista e che, come lui sottolinea, gli fa affrontare la vita con modalità differenti e spesso buffe, come il suo rapporto - ormai una dipendenza, come ha raccontato tra le risate della platea - con Alexa.

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