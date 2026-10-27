Dare spazio ai giovani talenti, trasformare la passione per l’arte in un’occasione di crescita e sostenere le realtà del territorio. Sono gli obiettivi di District Live – District: voci che diventano storie, che venerdì 30 ottobre 2026 torna con la sua ottava edizione, portando sul palco cantanti e ballerine emergenti provenienti da diverse parti della Sardegna.

L’appuntamento, in programma alle 21, sarà dedicato al Canile Bau Club, al quale verrà devoluta una parte dell’incasso della serata. Un’iniziativa che unisce la valorizzazione delle nuove generazioni a un gesto concreto di solidarietà, confermando l’impegno sociale del progetto.

Ideato da Matteo Matta, District Live rappresenta la dimensione dal vivo del podcast District – voci che diventano storie. Il format si rivolge a giovani tra i 14 e i 30 anni, offrendo loro la possibilità di esibirsi davanti al pubblico e misurarsi con l’esperienza di uno spettacolo dal vivo.

Il cuore del progetto è il «battesimo del palco»: giovani artisti individuati attraverso i social da Matteo Matta vengono invitati a lasciare la dimensione digitale per confrontarsi con il pubblico, mettere alla prova le proprie capacità e vivere un’esperienza di crescita personale e artistica.

Accanto alle esibizioni, un ruolo importante è affidato ai professionisti del settore, che contribuiscono a creare occasioni di confronto e condivisione delle competenze. Per questa ottava edizione saranno presenti Miriam Cocco, cantante lirica, e Luca Mussino, pianista.

A condurre la serata sarà Emanuele Carrus, voce del podcast e cantautore, che si esibirà anche con brani in lingua inglese. Le riprese video saranno curate da Edoardo Volpe, videomaker del progetto e cantautore, che porterà sul palco brani in lingua italiana.

Il programma prevede l’alternarsi di cantanti e ballerine, in uno spettacolo che punta a raccontare la varietà e l’energia della scena artistica emergente dell’Isola.

Tra i cantanti in programma figurano Max, Ele, Reb, Oxana, Lizzy, Jasmine, Edoardo Volpe, Chris Khar, Francesca Saddi e Manu Lepori. Spazio anche al duo Rimari, accompagnato da Richi alla chitarra e al pianoforte e da Mari alla voce. Per la danza saliranno sul palco Marty e Benedetta. L’evento è ideato da Matteo Matta, con la regia di Alessandro Vacanti e la partecipazione di Riccardo Cappai e Davide. Il coordinamento e la direzione artistica sono affidati a Sergio Piano, mentre le riprese video saranno curate da Edoardo Volpe.

Nel corso delle sue edizioni, District Live ha costruito la propria identità attorno all’incontro tra spettacolo, formazione e attenzione alla comunità. Una parte dell’incasso di ogni appuntamento viene infatti destinata ad associazioni del territorio, con l’obiettivo di sostenere iniziative e progetti di utilità sociale. La serata del 30 ottobre sarà quindi un’occasione per scoprire nuove voci e nuovi talenti, ma anche per contribuire al sostegno del Canile Bau Club.

(Unioneonline)

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