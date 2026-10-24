Nuovo appuntamento con i Dialoghi Nuragici, lunedì - alle 18 - nell’Aula consiliare di Selargius. Tema dell'incontro: "Dal patrimonio alla co-creazione di valore. Il ruolo delle comunità nella sfida Unesco”.

L'iniziativa è promossa da APS Sardegna Terra di Nuraghi nell'ambito del percorso Sardegna verso Unesco. Un progetto che sta costruendo una rete di partecipazione diffusa tra cittadini, associazioni, studiosi e amministratori, per far crescere consapevolezza sul valore universale dei nuraghi e sul ruolo attivo delle comunità locali. Relatore della serata in Municipio sarà Giuseppe Melis, professore di Economia dell'Università di Cagliari, con l'introduzione di Gianfranco Cocco, socio APS Sardegna Terra di Nuraghi. Organizzatori Massimo Fantola, Valeria Nurchi e Antonello Sanna. Al centro, il passaggio chiave della candidatura della Sardegna verso il riconoscimento Unesco: dal patrimonio archeologico inteso come bene da tutelare, al patrimonio come motore di sviluppo sostenibile e partecipato. L'incontro pubblico di Selargius - spiegano gli organizzatori - approfondirà come il coinvolgimento dal basso possa generare valore economico, culturale e sociale, trasformando l'eredità nuragica in opportunità per il territorio.

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