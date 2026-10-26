Si è conclusa la decima edizione del Festival dell’Altrove, con l’assegnazione dei riconoscimenti del Premio Giulio Angioni per la narrativa edita e inedita. Il premio per la Narrativa edita 2026 è stato assegnato a Elisabetta Liguori per Il figlio ostinato, romanzo che intreccia le vicende di due generazioni con la musica popolare e le leggende di una terra segnata da desideri, superstizioni e malelingue. Per la Narrativa inedita ha vinto Giulio Redaelli con il racconto Quel passato a noi prossimo.

Il programma del Festival ha proposto incontri con autrici e autori e appuntamenti dedicati a diversi generi letterari. Tra i momenti della manifestazione, l’omaggio musicale di Luigi Lai, che ha eseguito con le launeddas No Potho Reposare. La decima edizione si è chiusa con i ringraziamenti agli ospiti, al pubblico e a quanti hanno contribuito alla realizzazione delle serate, confermando il ruolo del festival nella promozione della letteratura e delle iniziative culturali nel paese della Trexenta.

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