Un amore di suora chiude la rassegna GenerAzioniElisabetta Dettori protagonista allo Spazio Bunker di Sassari
Sesto e ultimo appuntamento per la seconda parte della rassegna di arti sceniche GenerAzioni, organizzata da Meridiano Zero. Venerdì alle 20.30 lo Spazio Bunker di Sassari va in scena Un amore di suora.
Lo spettacolo, prodotto da Compagnia Teatro d’inverno, su testo di Massimiliano Fois e musiche di Quirico Solinas, vede in scena Elisabetta Dettori che interpreta Rebecca, una suora di clausura in viaggio verso la libertà interiore dopo l’isolamento.
Per 23 anni Rebecca è rimasta dentro le mura di una cella. Ora Rebecca racconta la sua storia: un percorso che dal buio della coscienza la conduce alla luce della consapevolezza. La paura come compagna, il dubbio come punto di svolta. Poi la rivelazione: sarà un passato segnato dall’abbandono a determinare la scelta di affidarsi all’unica entità maschile incapace di abbandonare. Il suo racconto è un itinerario interiore fatto di epifanie. Un viaggio coraggioso che trasforma ombra e dolore in possibilità di rinascita.