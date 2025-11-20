Tutta una sera dedicata alla ricerca musicale dell'ambito contemporaneo, tra percussioni, elettronica e scritture nuove: questo sabato 22 al Ghetto di Cagliari fa il suo ritorno Digressioni, rassegna dedicata alle nuove produzioni musicali e curata da Alessandro Milia. Protagonisti questa volta Gian Marco Medda (percussioni) e Pietro Dossena (sintetizzatori ed elettronica), in un appuntamento realizzato in collaborazione con Spazio Musica e con il sostegno del Comune.

La serata avrà inizio alle 18 con l'incontro "Comporre oggi, tra scrittura, performance e nuovi media", nel quale Dossena, compositore e docente al Conservatorio sassarese, discuterà del tema con Medda e il fisarmonicista Luca Piovesan, illustrando per il pubblico quello che è il processo creativo della musica al giorno d'oggi, tra scrittura, performance dal vivo e tecnologie digitali.

Alle 19 invece prenderà avvio il concerto, con l'esecuzione da parte di Dossena e Medda di due storiche composizioni: la percussiva "Psaffha", firmata nel 1975 da Iannis Xenakis, e la doppia vibrafonica di "Omar", opera di Franco Donatoni risalente al 1985. Seguirà poi "Mani. De Leonardis" (2004) di Pierluigi Billone, particolarissima composizione realizzata tramite quattro sospensioni automotive e l'aggiunta vetro, e chiuderà invece un brano originale di Dossena e Milia, dal titolo "Margine Rosso", composto quest'anno ed eseguito tramite percussioni metallice e sintetizzatori analog-modulari.

© Riproduzione riservata