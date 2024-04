Esattamente da cinquant’anni la casa editrice triestina EL è una delle realtà di punta nell’editoria per i più giovani. Protagonista dal 1974 di importanti innovazioni nel settore della letteratura Under 18, oggi EL con il marchio Einaudi Ragazzi (marchio acquisito nel 1991) presenta una collana del tutto nuova in cui l’editoria cartacea tradizionale incontra il fenomeno TikTok, piattaforma di sharing che ha avuto un impatto enorme sulla comunicazione e la fruizione dei contenuti, anche nel campo letterario.

Per questa ragione Einaudi Ragazzi ha abbracciato la sfida di creare una collana che catturasse l'essenza di questo nuovo linguaggio, proponendo delle raccolte di testi brevi, fulminei e coinvolgenti, proprio come i reel di TikTok. Le prime uscite prevedono, infatti, sei agili volumi di 96 pagina al prezzo di soli sei euro, ciascuno contenente cinquanta racconti da leggere tutto d’un fiato.

Storie brevi e coinvolgenti che racchiudono un po’ tutti i generi letterari contrassegnandoli con diversi colori. Per ogni libro, un colore, per ogni colore, un genere.

Pink, curato da Elena Peduzzi: storie ardenti, passionali, romantiche. Orange, a cura di Lara Pollero: colore della vitalità e dell’energia, propone i racconti caratterizzati da una forte vena umoristica. Silver, curato da Christian Hill: lucente, chiaro, brillante come la fantasia degli autori Fantasy, Fantascientifici e Distopici che formano questa raccolta. Yellow, curato da Daniele Nicastro: raccoglie quelle storie che hanno come punto centrale il piacere della costruzione e della soluzione di un mistero. Blue a cura di Gisella Laterza: profonde come il mare sono le storie romantiche e commoventi che compongono questo volume. Black, curato da Manlio Castagna: imperscrutabile emblema dell’oscurità, al suo interno si trovano i racconti Horror, Gotici e tutte quelle storie che suscitano in noi terrore.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti nella speranza di coinvolgere ragazze e ragazzi in cerca di avventure, emozioni e di qualche momento di stacco dall’onnipresente smartphone come hanno raccontando le responsabili di Einaudi Ragazzi Orietta Fatucci e Gaia Stock presentando la collana BookTok: «Siamo sempre di corsa. L’idea è quella di proporre delle letture che attraggano ogni tipo di lettore e che siano adatte a essere affrontate, cioè iniziate e concluse, anche in quei momenti morti che solitamente vengono riempiti scrollando distrattamente i feed dei social: aspettando l’autobus, sulla metro, in una sala d’attesa. Una valida alternativa allo smartphone per quando il tempo di concentrarsi a lungo su un libro di narrativa classica proprio non c’è».

