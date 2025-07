Da oggi, 9 luglio, fino al 12, terrà a Santa Teresa Gallura la 13ª edizione del Gallura Buskers Festival- festival internazionale teatro di strada e circo contemporaneo.

Ben quindici tra le migliori compagnie da tutto il mondo — dall’Italia all’Argentina, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Germania, Corea del Sud, Cile, Albania — animeranno le quattro notti d’estate del Gallura Buskers con tanti spettacoli gratuiti e svariate discipline artistiche per grandi e piccoli: clownerie, musica, teatro, nuovo circo, walking act (gli artisti che si muovono tra gli spettatori e con questi interagiscono), giocoleria e tanto altro. Piazza Vittorio Emanuele I sarà come sempre il centro del festival, trasformandosi per quattro serate in un grande teatro sotto le stelle, ma anche altre vie saranno interessate dall’evento: Via XX Settembre, Via Cavour e le vie del centro, che si illumineranno di allegria, arte e culture da ogni angolo del mondo, animate dai ritmi e di spettacoli coinvolgenti degli artisti itineranti.

Il Festival Internazionale di teatro di strada e circo contemporaneo è organizzato dall’associazione Dietro le Quinte sotto la direzione artistica di Alberto Pisu. «La 13ª edizione apre il sipario sulla fantasia portando con sé tutta la poesia, l’ironia, la gioia e un arcobaleno di emozioni con la truppa variopinta di clown, mimi, maghi, musicisti, acrobati, giocolieri e personaggi surreali che invaderà tutte le sere dalle 21.00 alle 24.00 la piazza e il centro storico di Santa Teresa Gallura».

