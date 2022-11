Si è svolta oggi a Turri la seconda giornata del Festival delle Strade dello Zafferano di Sardegna DOP. Tante le persone che hanno trascorso questa calda domenica di novembre alla scoperta della Marmilla e del Comune di Turri.

La manifestazione è un evento organizzato dalla rete dei comuni di Turri, San Gavino Monreale e Villanovafranca che mira alla valorizzazione dell’intero territorio coinvolto, sostenuta da Fondazione di Sardegna e Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

“Così come accade in Provenza per la Lavanda – spiega Ilaria Casula, vicesindaca del Comune di Turri e assessora alle Politiche Sociali, alla Cultura e al Turismo – qui lo zafferano rappresenta la storia e la tradizione di un territorio. L’evento ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo turistico di tutto il territorio”.

Questa seconda giornata ha rappresentato una sorta di anteprima di quello che potrebbe diventare il Festival nei prossimi anni. Ha riscosso un grande successo il volo in mongolfiera sui campi di zafferano di Turri, un’esperienza definita dai partecipanti come unica e “assolutamente da ripetere”.

Il prossimo appuntamento con Strade dello Zafferano di Sardegna DOP è in programma domenica 20 novembre a Villanovafranca, giornata di chiusura del Festival dedicato all’oro rosso di Sardegna.

