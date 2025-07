Sicurezza sul lavoro: è il tema del talk per le imprese organizzato quest’oggi da L'Unione Sarda e dall'Università di Cagliari, nella sala Giorgio Pisano. Sarà visibile in diretta streaming dalle 17.30 alle 18.30 circa.

Nel 2025, la sicurezza sul lavoro in Italia ha subito importanti aggiornamenti normativi e operativi, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli infortuni e migliorare la tutela dei lavoratori. Proprio in questi giorni si parla molto di sicurezza dopo che molte regioni e amministrazioni locali hanno emanato ordinanze per prevenire eventuali problemi a causa del caldo eccessivo. Il talk cercherà di fare luce sulle novità normative, sugli obblighi delle aziende, sui controlli delle istituzioni e sull’attività importantissima della prevenzione. Si parlerà inoltre di sicurezza rispetto ai cambiamenti climatici e di formazione per andare incontro alle piccole e medie imprese della Sardegna sul fronte della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Moderato da Giuseppe Deiana, caporedattore dell’Unione Sarda, avrà come ospiti la professoressa Piera Loi, docente di Diritto del Lavoro di Unica, il professor Massimo Corrias, docente di Diritto del Lavoro e sindacale di Unica, il dottor Antonio Urban, responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Aou di Cagliari, il dottor Alfredo Nicifero, direttore regionale Inail Sardegna, e l'ingegnere Antonino Cipriano, funzionario di Confartigianato Sud Sardegna.

Previsto anche un intervento videoregistrato della ministra del Lavoro Marina Calderone.

