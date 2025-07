La sesta edizione è in programma ai primi di ottobre ma il festival letterario Fino a Leggermi Matto apre il sipario delle anteprime con un appuntamento speciale. Giovedi alle 19.30, lo storico Quattro Colonne Cafédi Sassari ospita lo scrittore cagliaritano Nicola Muscas, in dialogo con Gianni Tetti e con letture del collettivo Clip Infomale.

Muscas presenterà il suo romanzo “Un amore di contrabbando. Gigi Riva, una vita in rovesciata”, edito da Mondadori.

Non una biografia ma un romanzo fatto di incontri, viaggi, speranze, sorprese, amori. La storia dei suoi tiri mancini in campo e fuori dal campo, dei suoi no ostinati, del suo dolore riservato e pudico, di una esistenza comunque illuminata sempre da quella sua granitica dignità. La storia di Rombo di Tuono e dell’Hombre Vertical, di quel fenomeno che aveva dichiarato: “Se non avessi giocato a calcio? Avrei fatto il contrabbandiere.” E per fortuna di tutti, ha giocato a calcio. Un mito assoluto.

L’evento è organizzato da Le Ragazze Terribili in collaborazione con Regione Sardegna - Assessorato della pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e con il sostegno del Ministero della Cultura-Centro per il Libro e la Lettura, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sassari e dell’Associazione culturale Carta da Musica.

© Riproduzione riservata