Rapace notturno col caratteristico viso a forma di cuore, il barbagianni è il protagonista di una delle attività organizzate dal Ceas Lago Baratz, il Centro per l’Educazione Ambientale e la Sostenibilità del Comune di Sassari, che festeggia i 25 anni 25 anni. Lunedì verrà inaugurata la mostra fotografica dal titolo “STRÌAS - Barbagianni di Sardegna” a cura di Sardinia Nature Società Cooperativa.

Le immagini, scattate dai fotografi naturalisti Salvatore Frau ed Edoardo Simula, sono state realizzate a distanza con l’utilizzo di fotocellule per creare meno disturbo possibile alla fauna selvatica. Per alcune è stata inoltre usata la tecnica della doppia esposizione che consiste nella combinazione di due fotografie in un’unica immagine che rende le foto uniche e significative.

La mostra è visitabile gratuitamente sino al 6 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e nei sabati di apertura straordinaria del Ceas (12, 26 luglio; 2, 9, 23 agosto; 6 settembre).

