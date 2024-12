Natale ricco di eventi nel borgo turistico di Stintino con un programma dal titolo “Naddali a l’Isthintini”. Le festività iniziano domenica 22 dicembre con il Gran Villaggio di Natale al Largo Cala d’Oliva, dove i più piccoli potranno divertirsi con gonfiabili, musica e tante attività. Giovedì 26 spazio al teatro e all’intrattenimento con la rassegna “Se NON piove,” in partenza dalla Piazza dei 45. Le iniziative continuano venerdì 27 con una serata dedicata a Tombolata e Karaoke, per condividere risate e allegria. Sabato 28 e domenica 29 il Largo Cala d’Oliva si anima con Naddali in Musica, due appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica dal vivo con l’Associazione Stintino Grandi Eventi.

Il clou delle festività sarà lunedì 30, con il concerto dei Nomadi, una delle band più amate d’Italia, accompagnato dalla tradizionale Sagra del cinghiale organizzata dall’associazione sportiva caccia Torre Falcone, un’occasione unica per gustare i sapori del territorio. A chiudere il programma, domenica 5 gennaio 2025, si terrà il Torneo della Befana organizzato dalla Consulta Giovanile di Stintino nella palestra comunale.

Durante tutto il periodo natalizio non mancheranno attrazioni fisse: la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico dal 8 dicembre al 7 gennaio gestita dall’Associazione Canottieri Stintino, il suggestivo Betlemme d’Europa, un presepe a grandezza naturale allestito dall’Associazione il Tempo della Memoria, visitabile dal 15 dicembre al 7 gennaio, e i chioschi di street food per assaporare delizie dolci e salate.

