Cultura, tradizione e libri al Mut, il Museo della Tonnara di Stintino. Lunedì 21 alle 20 la proiezione di “Oltre la Maschera – Immagini e Significati del Carnevale Barbaricino”, un viaggio visivo e culturale nel cuore più autentico della Sardegna, un evento imperdibile dedicato ai volti e ai simboli del Carnevale barbaricino. Le potenti immagini di Cristina Biccai ci guidano tra riti, identità e tradizioni antiche. Ad arricchire l’esperienza, la presenza straordinaria delle maschere tradizionali i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada e i Boes e Merdules di Ottana.

Mercoledì 23 alle 21 la presentazione del libro di Cristina Nadotti: “Il turismo che non paga. Il turismo sostiene davvero la nostra economia? E a quale prezzo?” Un’occasione di riflessione critica su uno dei pilastri dell’economia contemporanea: il turismo. Cristina Nadotti, giornalista e autrice del saggio, ci guiderà in un’analisi lucida e documentata degli effetti – spesso invisibili – del turismo di massa sui territori, le comunità e le risorse locali. A dialogare con l'autrice sarà la professoressa Paola Rizzi docente di Architettura, Design e Urbanistica presso l’Università degli studi di Sassari, per approfondire il tema dal punto di vista della pianificazione urbana e della sostenibilità.

Infine venerdì 25 alle 19 il corso di ceramica preistorica per un tuffo nel passato attraverso le mani e la materia. L’archeologo Gianmario Buffoni guiderà un corso pratico di ceramica preistorica, un’esperienza immersiva per riscoprire le antiche tecniche di modellazione e decorazione dell’argilla. Il corso è a numero chiuso, è necessario prenotarsi chiamando allo 079 4124547.

© Riproduzione riservata