Domani alle 21, al Teatro Verdi di Sassari, ritorna il tradizionale appuntamento con il Cine-concerto, realizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia quest’anno in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica.

La XIV edizione è dedicata interamente alle composizioni di Hans Zimmer. Sul palco 80 coristi e 18 strumentisti dell'Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari diretti dal maestro Vincenzo Cossu.

Il programma della serata “Tutti i mondi di Hans Zimmer” prevede l’esecuzione di brani tratti da famose colonne sonore di film come Il Cavaliere Oscuro, Pirati dei Caraibi, Il Re Leone, Dune, L'ultimo Samurai, Kung Fu Panda, Sherlock Holmes, Interstellar e tanti altri, per il primo progetto monografico in assoluto dedicato ad Hans Zimmer realizzato in Sardegna e che costituisce anche il progetto corale più vasto sul repertorio del grande compositore promosso in Italia.

Il Cine-concerto di lunedì chiude l’VIII edizione del Festival delle Bellezze, che ancora una volta ha raccolto consensi nelle diverse tappe che hanno toccato diversi comuni del nord della Sardegna, ai quali hanno partecipato importanti artisti della scena isolana.

© Riproduzione riservata