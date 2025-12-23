Colori e forme che dialogano in un equilibrio che richiama il concetto musicale dove le linee indipendenti si combinano. Si intitola “Il Sogno del Contrappunto” la mostra di Paola Puccini ospitata sino al 6 gennaio all'Abetone Arti Visive, in viale Italia a Sassari.

La milanese Paola Puccini vive e lavora in Sardegna come docente del Liceo Artistico “Filippo Figari”. Formata all’Accademia di Belle Arti di Sassari, ha successivamente conseguito la laurea in Scienze dell’Educazione e completato un articolato percorso tra arti visive, pedagogia clinica e insegnamento. Nel 2007 si è abilitata all’insegnamento delle Scienze Umane; nel 2009 ha fondato, insieme a Gigliola Lai, il gruppo artistico GIPA. Nel 2011 ha frequentato a Cagliari il Master biennale di Pedagogia Clinica e nel 2024 ha conseguito l’abilitazione in discipline grafiche, pittoriche e scenografiche.

La pittura di Paola Puccini si configura come un atto di gioia consapevole, forza costruttiva al tempo stesso etica ed estetica. Nelle sue opere, colore e forma agiscono come voci autonome che dialogano in un equilibrio dinamico, richiamando il concetto musicale di contrappunto e dando vita a una vera e propria sinfonia pittorica. Ne emerge una visione dello spazio come organismo vivente, capace di tenere insieme l’ordine geometrico e l’immaginazione.

Il curatore Gian Carlo Catta, artista attivo nelle arti figurative e già docente del Liceo Artistico di Sassari, ha sottolineato durante la presentazione il valore di iniziative di questo tipo: «In un tempo in cui l’ombra sembra prevalere, l’arte ha il dovere – e forse la missione – di riaccendere la luce».

