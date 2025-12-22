L'entusiasmo giovanile ma anche le competenze acquisite al Liceo Artistico. Nei giorni di festa 60 tra studentesse e studenti dell'istituto “Figari” faranno da guide grazie al progetto con l’Associazione Aurea Natur organizzatrice della rassegna “Luce, Natura, Libertà-I pionieri del Paesaggio: da Barbizon agli Impressionisti”.

I Ciceroni, di età compresa tra 15 e 18 anni, aiuteranno a soddisfare le curiosità e le domande di chi visiterà l'esposizione ospitata nel Padiglione Tavolara di Sassari. Si tratta di 66 opere originali di 31 artisti, tra dipinti, disegni, tecniche miste, acquerelli e litografie, tutte prestiti di collezioni private italiane e francesi.

L’iniziativa, supportata dal preside Mariano Muggianu e dalla vicepreside Eugenia Deliperi, ha visto il coordinamento della professoressa di storia dell’arte Pierina Lunesu. Una partecipazione spontanea quella degli studenti che ha consentito di conoscere bene la pittura en plein air, favorita anche dall’introduzione del tubetto di colore (1841), della luce e del movimento, ma anche del contesto urbano, ora elegante, ora mostrato nella crudezza delle contraddizioni sociali della Belle Époque.

Le giornate di apertura della mostra durante le feste: Mercoledì 24 dicembre (Vigilia di Natale) dalle 10 alle 13; Venerdì 26 (S. Stefano) dalle 10 alle 19; Mercoledì 31 dalle 10 alle 13; Martedì 6 gennaio 2026 (Epifania) dalle 10 alle 19.

© Riproduzione riservata