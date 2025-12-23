Con “A candy carol”, primo atto dell’articolato impianto installativo nato dalla visione di Manuel Marotto, della sua ColorArt e dalle mani artigiane del gruppo AsaraArt, il centro storico di Tempio si trova allo starting di un singolare percorso per immagini dal titolo evocativo: “With LOVE... Charles Dickens”.

Chupa chups e lollipop a spirale su stecchi di lucciole variopinte, caramelle luminose, pacchi regalo glitterati cosparsi di sprinkles arcobaleno e lastre fluo dai toni dei pesci tropicali intervallate da candide distese di zucchero filato: questa è la giostra iridescente che gira attorno a Tiny Tim, morbido abete di 9 metri floccato di pura allegria dalle nuances del rosa che, dalla tarda sera del 7 dicembre, domina su una Piazza Gallura illuminata da pellicole colorate.

“Chi avesse già viaggiato tra le pagine di uno dei racconti di Natale più celebri di tutti i tempi”, si legge nel testo illustrativo di Luana Giannotti, corredato da video e foto di Giacomo Prasciolu, “ricorderà il piccolo Tiny Tim, tenero personaggio dickensiano dal ruolo minore ma funzionale alla straordinaria conversione del vecchio Scrooge, l’avaro protagonista dal cuore di pietra di “A Christmas Carol”. Tim, gravemente malato e vittima innocente del disagio sociale dilagante nell’Inghilterra vittoriana, nella piazza colorata nel cuore di Tempio Pausania dialoga idealmente col cuore arido ed egoista di Scrooge, rappresentato da un grosso cuore rosa shocking già rinnovato e reso permeabile alla sofferenza umana, soprattutto a quella dei più fragili”. Questo è “A candy carol 2025”, “l’idillio dell’innocenza, good place dell’infanzia rispettata e spensierata, isola che difende il diritto di ogni bambino di essere tale”, sottolinea il testo di Giannotti.

“Compendio in quattro atti della Lectio magistralis sull’autentico spirito del Natale che Dickens consegnò alla storia nel dicembre del 1843, “With LOVE... Charles Dickens” vuole rappresentare il valore attuale, privo di confini geografici e culturali che rendono “A Christmas Carol” una straordinaria storia morale senza tempo”, si legge ancora. “Abile miscela tra romanzo sociale, favola allegorica e racconto gotico, l’ambientazione di “A Christmas Carol” ci cala in pieno vittorianesimo, epoca contraddittoria di eccessi borghesi e privazioni operaie, nella quale la logica della filosofia utilitaristica schiaccia e soffoca indegnamente quell’età dell’innocenza a cui Dickens, anche per ragioni autobiografiche, aveva rivolto con particolare attenzione la sensibilità della sua penna”.

La magia del Natale irrompe nel cuore di Tempio Pausania con un racconto visivo supportato dalla grande letteratura tematica, “un messaggio di amore e di umanità che vuole accompagnare i più piccoli tra le fantastiche vicissitudini del vecchio avaro Ebenezer Scrooge, cosicché possano conoscere le miserie della Londra più indigente”. Un percorso narrativo per immagini che risveglia pensieri di amore e di perdono mai fuori stagione.

