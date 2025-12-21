Appuntamento a Ossi per la presentazione dell’evento “Il solstizio d’inverno e la nascita di Cristo” , in programma mercoledì 23 dicembre alle 18, presso la sala del palazzo Baronale del paese. Una iniziativa presentata dallo studioso Bartolomeo Porqueddu, con la collaborazione di Tonino Sanna che aiuterà lo scrittore a svelare i segreti e le fonti della mitologia narrata dai Greci e dai Latini.

Una cultura che si fonde e si confonde con le tradizioni popolari della Sardegna, tramandate fino ai nostri giorni. Nella venerazione agli dei, al primo posto stava Apollo, dal sardo A-Puddu, che rappresentava il Sole. Apollo - Puddu era raffigurato negli elmi dei guerrieri sardi con la Galea crestata o piumata, proprio a rappresentare il "Gallo".

Per questo, la messa di mezzanotte che si canta il 24 dicembre per festeggiare la nascita di Cristo si chiama "Missa de Puddu" (Messa di Apollo), e rimanda alla commemorazione latina del "Dies Natalis Solis Invicti“ del Solstizio d’Inverno. All'evento parteciperà il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu e lassessora alla Cultura, Maria Franca Campus.

