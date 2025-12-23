Giancarlo Siani la mattina, Pino Daniele la sera. Sabato Sassari ospita un doppio appuntamento, col giornalista e scrittore Pietro Perone. Alle 12 la libreria Koinè Ubik di Sassari (via Roma 137) propone l’aperitivo in libreria nel corso del quale il caporedattore de "Il mattino" di Napoli presenterà il suo libro “Giancarlo Siani - Terra nemica”.

Alle 19 è il Foyer del Teatro Comunale che prima del concerto-tributo farà da location per la presentazione di un altro libro di Pietro Perone: “Pino Daniele: Napoli, l’anima, le storie. Dal Mascalzone latino a Giogiò”. Sarà una chiacchierata tra musica, parole e musica dove lo scrittore avrà come interlocutore la giornalista Gabriella Grimaldi.

L'appuntamento serale è inserito nel cartellone del festival letterario "Fino a Leggermi Matto - Musica tra le pagine". Il festival, arrivato alla VI edizione, è organizzato dalle Ragazze Terribili.

© Riproduzione riservata