Il progetto “Something...Else”, sostenuto dal Comune di Sassari e dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Pari Opportunità, punta deciso a promuovere l’autonomia, l’inclusione sociale e la rappresentazione positiva delle persone con disabilità attraverso l’arte e la musica. Il video del brano firmato da Manuel Attanasio sarà presentato mercoledì alle 20 nel Cine Teatro Astra di Sassari. Per la realizzazione del progetto sono state coinvolte anche 14 persone con disabilità mentale grazie alla collaborazione con l'Associazione Incontrocorrente di Sassari.

L'autore Manuel Attanasio spiega: «Questo progetto nasce con un unico scopo , iniziare a narrare qualcosa di diverso, qualcosa che possa far rinascere, possa illuminare, far partecipare, includere. “Something...else” è solo l'inizio di un risveglio, qualcosa che ha colpito profondamente tutti noi, sottolineando in modo sempre più forte l'importanza di guardare oltre, di dedicarsi all'altro, di sostenere la diversità illuminandola».

Il video del brano “Something” - regia di Fabio Sanna, riprese e montaggio di Alessandro Spanu e Sara Deidda, trucco e costumi Alessandra Mura e Zuanna Maria Boscani, backstage fotografico di Sara Tedesco - sarà integrato da immagini di backstage, a mostrare senza velo alcuno il lato bello, inclusivo e sociale del progetto.

