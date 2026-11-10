La musica come vessillo del messaggio di speranza e amore universale di san Francesco, per voce di un artista unico: è così che domani Angelo Branduardi arriva al Teatro Massimo di Cagliari per l'unica data isolana del tour "Il cantico" promossa dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz. Una serata già interamente sold out, nel viaggio sonoro e spirituale attraverso la vita e il pensiero del "Poverello di Assisi".

Iniziato già a marzo dell'anno scorso, in occasione degli otto secoli dalla stesura del "Cantico delle Creature", in questo 2026 il tour va a coincidere anche con l'ottavo centenario della morte del Santo: e il concerto, che comprende brani tratti da "L'infinitamente Piccolo" (2000) recentemente riedito in doppio formato vinilico, vede testi composti dalla consorte e coautrice Luisa Zappa, ispirati alle fonti francescane. Una serata per rivivere le parole profondamente rivoluzionarie di san Francesco, sull'onda delle suggestioni contemporanee nei versanti della povertà, dell'ecologia, dell'amore per la vita e dell'accoglienza. Affiancano Branduardi (violino e voce) i musicisti Fabio Valdemarin (tastiere), Nicola Oliva (chitarre), Antonio Petruzzelli (basso) e Davide Ragazzoni (batteria).

La serata viene condotta dal giornalista, saggista e critico musicale Claudio Loi, e riserva anche un inatteso e significativo incontro, essendo infatti attesa la partecipazione del grande maestro di launeddas Luigi Lai, che a novantaquattro anni compiuti lo scorso luglio porta sul palco il suono ancestrale della sua terra. Un momento per riaccendere anche il dialogo musicale tra il cantautore e il musicista sanvitese, già all'esordio nel 1977 per l'album "La pulce d'acqua" e proseguito poi in numerosi concerti e tournée. Al termine, Branduardi riceve inoltre il premio alla carriera dall'associazione Event's Partners, presieduta da Luciano Caredda, che viene consegnato dal direttore della Caritas cagliaritana don Marco Lai, in riconoscimento degli oltre cinquant'anni di attività sulle grandi scene del Belpaese.

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