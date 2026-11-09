Un artista sardo nell'albo d'oro del Premio Nazionale delle Arti 2026, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca e rivolto agli studenti delle istituzioni AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). Nella sezione Pittura ha vinto Andrea Sabiu, studente dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari. La manifestazione si è svolta all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

Sabiu ha conquistato il prestigioso riconoscimento con “Twelve Hours in Relation”, un progetto che si distingue per l’originalità della ricerca e per la capacità di ampliare i confini tradizionali della pittura, mettendo in relazione arte, scienza e microbiologia.

L’opera, realizzata attraverso un processo di pittura biologica, utilizza colture di microrganismi in piastre di Petri per rendere visibili le tracce che gli incontri e le relazioni lasciano sugli individui. Il progetto si articola in dittici: per ogni relazione, i partecipanti inoculano una prima piastra prima dell’incontro e una seconda dopo aver trascorso dodici ore insieme. Il confronto tra le colture restituisce così una sorta di impronta biologica della relazione, trasformando un processo invisibile in una composizione visiva.

“Twelve Hours in Relation” si configura come un’opera sperimentale e poetica, nella quale il linguaggio pittorico si apre a processi organici e imprevedibili. La dimensione biologica diventa materia espressiva e strumento di indagine sulla natura relazionale dell’esistenza, sulla permeabilità tra sé e l’altro e sulle trasformazioni che ogni incontro produce.

Alla competizione hanno partecipato anche gli studenti dell’Accademia sassarese Matteo Alba, Valeria Careddu e Bianca Gregu.

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