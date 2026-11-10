Cerimonia di premiazione degli studenti incisori a Castelsardo, con la consegna al Liceo dell’opera realizzata nel laboratorio dell’artista del ferro, Roberto Ziranu, insieme ai ragazzi durante l’attività. Una scultura donata al Comune di Castelsardo, destinata alla scuola per volontà condivisa del maestro artigiano e dell’amministrazione comunale, affinché rimanesse una testimonianza concreta del lavoro svolto dagli studenti.

«Il Liceo di Castelsardo rappresenta un presidio culturale, educativo e sociale fondamentale per la nostra comunità – sottolinea la sindaca Maria Lucia Tirotto – una realtà che merita di essere sostenuta e valorizzata».

L’appuntamento ha segnato la conclusione di un percorso culturale che, attraverso linguaggi e modalità differenti, ha permesso di conoscere e apprezzare il lavoro di Roberto Ziranu. Dalla mostra “Oltre l’infinito”, ospitata nella Sala X del Castello dei Doria fino all’8 novembre, al laboratorio rivolto agli studenti, le iniziative hanno messo in luce il rapporto tra la tradizione della lavorazione del ferro e le sue potenzialità espressive.

«Esperienze come questo laboratorio lasciano una traccia – dice l’assessora Frassetto – perché permettono ai ragazzi di scoprire capacità che forse non immaginavano di possedere, di mettersi alla prova in ambiti nuovi e di ampliare i propri orizzonti culturali».

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