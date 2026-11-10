Nel 1968 l’ingegner Giorgio Sisini, fondatore della Settimana Enigmistica, mise a disposizione del Rotary Club Sassari un fondo per istituire il riconoscimento in memoria del padre Francesco Sisini, illustre imprenditore sardo, fondatore e primo presidente del club sassarese. Il 32° Premio Parajo d'Oro verrà consegnato giovedì 12 novembre a Giuseppa Tanda e Benito Urgu nel corso di una cerimonia che si terrà al Teatro Civico di Sassari con inizio alle 19.

La professoressa Giuseppa Tanda, archeologa e studiosa della preistoria sarda, in particolare delle Domus de Janas e Benito Urgu, artista, musicista e protagonista di oltre sessant’anni di spettacolo, hanno contribuito, attraverso la ricerca scientifica e l’arte, a raccontare, custodire e valorizzare l’identità culturale della Sardegna.

Il Parajo d’Oro è promosso dal Rotary Club Sassari insieme alla famiglia Baggi Sisini. Il Parajo richiama «un componente delle vecchie corporazioni dei mestieri» della città di Sassari, per citare testualmente lo Statuto del Premio.

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