Due stelle internazionali per omaggiare il compositore Maurice Ravel nel 150° anniversario dalla nascita. Luciana Savignano e Sergio Bernal arrivano al Teatro Comunale di Sassari domenica 15 novembre alle 20.30 per "Boléro-Ravel". Lo spettacolo è inserito nel cartellone del XXIII Festival della danza d’autore “Corpi in movimento” promosso da Danzeventi.

Ideato dal celebre produttore Daniele Cipriani Entertainment con la direzione artistica di Anna Lea Antolini, lo spettacolo rende omaggio all’inventiva visionaria del maestro francese attraverso un viaggio multisensoriale tra musica, corpo e intensità drammatica.

Compositore, pianista e direttore d’orchestra, Joseph Maurice Ravel è nato nel 1875 a Ciboure, nella Nuova Aquitania, nel Dipartimento dei Pirenei Atlantici. Ispirato all’omonimo genere spagnolo, Bolèro è certamente il suo brano per orchestra più celebre e senza età.

Luciana Savignano è una vera e propria icona storica della danza italiana e musa di leggendari coreografi, tra i quali Maurice Béjart, che creò appositamente per lei lo straordinario e indimenticabile assolo La Luna. Accanto a lei, sul palco, splende il talento di Sergio Bernal, celebre étoile internazionale e maestro di flamenco. Bernal interpreterà il celebre Boléro fondendo magistralmente la tecnica della danza classica, la forza espressiva del flamenco e una travolgente intensità fisica.

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