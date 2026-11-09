Risplende Gustav Mahler nel concerto diretto da Matteo Dal MasoPrima volta a Sassari per la Sinfonia n°3 in re minore
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Dopo l'esordio al Comunale del "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, la città di Sassari ha potuto godere di un'altra prima esecuzione: la Sinfonia n. 3 in re minore di Gustav Mahler. Protagonisti l'Orchestra dell'Ente de Carolis diretta con maturità dall'emergente Matteo Dal Maso, che ha appena 29 anni.
Il pubblico ha apprezzato anzitutto la sintonia tra Dal Maso e l'orchestra, presupposto indispensabile per interpretare una partitura complessa di quasi cento minuti.
Nel terzo movimento è emersa la tromba solista di Luigi Corrias, chiamata a evocare, fuori scena, il suono del corno postale. Nel quarto movimento protagonista il contralto Eglė Wyss, interprete dei versi del “Canto di mezzanotte” di Friedrich Nietzsche.
Nel quinto movimento, invece è stata la volta dell'ingresso delle voci femminili del Coro dell'Ente de Carolis, preparato da Francesca Tosi, e del Coro delle Voci Bianche, diretto da Salvatore Rizzu.