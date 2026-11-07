Il Comune di Ploaghe è tra i Comuni selezionati dal Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Crescere nei piccoli comuni”. L’iniziativa mira a sostenere i comuni italiani con popolazione fino a 5.000 abitanti nel rafforzamento dei servizi di prossimità e delle opportunità educative, sociali e relazionali rivolte alle famiglie, per promuovere attività dedicate a bambini e adolescenti.Sono 27 i Comuni beneficiari della prima edizione di Cultura nei piccoli comuni, l’avviso pubblico promosso dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura per sostenere progetti di valorizzazione culturale e rafforzamento delle comunità locali. La graduatoria assegna complessivamente 1.445.100 euro a interventi che coinvolgeranno 40 Comuni italiani. Sono state 1.060 le candidature presentate da amministrazioni provenienti da tutto il territorio nazionale. L’avviso punta a sostenere progettualità capaci di mettere in relazione patrimonio culturale, produzione contemporanea e partecipazione delle comunità, favorendo allo stesso tempo collaborazioni tra enti pubblici, realtà del Terzo settore, associazioni e soggetti attivi sui territori.

© Riproduzione riservata