Dopo il successo raccolto a Cagliari “E Morte non avrà dominio” approda al Comunale di Sassari. Mercoledì alle 20.30 va in scena la ballad opera che ha per protagonisti Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla. In questa produzione, il cantautore intreccia teatro, musica e poesia in un racconto dedicato all’amicizia e alla vita, con quindici nuove canzoni che confluiranno nel prossimo lavoro discografico del cantautore, in uscita a gennaio 2027.

L’appuntamento è organizzato dall’associazione Carta da Musica in collaborazione con la cooperativa Le Ragazze Terribili per la seconda edizione del Sardinia Music Hub, con il patrocinio della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

Il lavoro è ispirato da Renato Striglia, grande lettore di Dylan Thomas e in particolare di “Under Milk Wood – Sotto il bosco di latte”, poema per voci del poeta gallese che il dj e amico di Capossela stava traducendo in italiano. Da questa eredità prende forma un’opera in cui le canzoni diventano azione teatrale: parole, musica, interpreti e voci registrate animano Llareggub, l’immaginario villaggio sul mare creato da Thomas. Una comunità di personaggi irregolari, sogni e ossessioni attraverso cui raccontare l’innocenza, la pluralità e la libertà di essere sé stessi.

Al centro della scena, Pierpaolo Capovilla prende posto in una vasca, accompagnato da un gatto. Attorno a lui si affollano memorie e presenze, mentre il dialogo con Capossela accompagna il pubblico in un universo sospeso tra racconto e canzone. Musicisti, cantanti d’opera e interpreti danno corpo a questa comunità, in una partitura nella quale ogni brano contribuisce alla drammaturgia.

«Tutto nasce da una morte. Da un seme raccolto che deve andare oltre quella morte per generare», racconta Capossela. «È una storia di amicizia, un’amicizia maschile, genere un po’ fuori moda, recentemente portato con poetica efficacia sullo schermo da Francesco Sossai in Le città di pianura. Abbiamo invitato Pierpaolo Capovilla a prendere posto in quella vasca proprio per celebrare il valore di questo tipo di amicizia e con essa una serie di cose in disuso: il rock’n’roll, l’epica del fallimento, l’amore per i cattivi maestri, l’ammutinamento, il sabotaggio, la ribellione, la fragorosa solitudine, la felinità, l’anarchismo. Attorno a quella vasca si affollano i fantasmi di una vita in forma di canzoni».

“E Morte non avrà dominio” raccoglie così un lavoro incompiuto e lo trasforma in un gesto collettivo: un’opera sulla perdita e su ciò che continua a generare, attraverso l’amicizia, la memoria e la forza della comunità.

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